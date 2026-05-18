Жозе Моурінью вдруге у своїй кар'єрі очолить Реал, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода розрахована на 2 роки.

Моурінью раніше очолював Реал в період з 2010 по 2013 рік, зібравши повний комплект внутрішніх трофеїв в Іспанії.

Відхід культового наставника з Бенфіки може стати поворотним моментом для українського хавбека Георгія Судакова, який під кінець сезону перестав виходити в офіційних матчах.