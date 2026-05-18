Моурінью ухвалив рішення, що вплине на долю Судакова в Бенфіці
Реал кличе «Особливого»
близько 3 годин тому
Жозе Моурінью. Фото / Getty Images
Жозе Моурінью вдруге у своїй кар'єрі очолить Реал, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода розрахована на 2 роки.
Моурінью раніше очолював Реал в період з 2010 по 2013 рік, зібравши повний комплект внутрішніх трофеїв в Іспанії.
Відхід культового наставника з Бенфіки може стати поворотним моментом для українського хавбека Георгія Судакова, який під кінець сезону перестав виходити в офіційних матчах.
