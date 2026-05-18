УАФ офіційно назвала ім'я наступника Реброва в збірній України
Андреа Мальдера знову працюватиме в Україні
близько 3 годин тому
УАФ оголосила про призначення новим тренером національної збірної України Андреа Мальдери, повідомляє сайт організації.
Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації.
Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер, який раніше працював з головною командою країни в ролі асистента за каденції Андрія Шевченка (2016-2021).
Найближчі матчі збірна України проведе вже наприкінці травня та на початку червня. 31 травня синьо-жовті зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня проведуть контрольну зустріч із Данією.
