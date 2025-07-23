Моурінью: «Зараз навʼязується ідея, що важливіше не перемагати, а грати ось так, виглядати ось так»
Португалець поділився думкою про нову філософію в англійському футболі
близько 2 годин тому
Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився про сучасне покоління фахівців, які працюють в англійській Премʼєр-лізі. За його словами, нині все більше тренерів обирають не через здобутки, а через модні тренди.
— У 2004 році я прийшов до Премʼєр-ліги після перемоги в Лізі чемпіонів із Порту. Тоді лише двоє іноземних тренерів прийшли в АПЛ: я та Бенітес, який виграв Кубок УЄФА з Валенсією та очолив Ліверпуль.
А зараз до Премʼєр-ліги приходять тренери, імена яких я навіть не знаю. Я не хочу нікого образити — це просто правда.
Їх обирають не за перемогами, а за даними та цифрами. Створюється певний імідж, і навʼязується ідея, що важливіше не перемагати, а грати ось так, виглядати ось так... У цьому сенсі усе дуже сильно змінилося, — сказав Моурінью в інтервʼю Canal 11, яке процитувало видання A Bola.
Також, Жозе Моурінью розповів про свої подальші плани у тренерській кар'єрі.