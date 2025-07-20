Моурінью: «Я ще далекий від завершення кар'єри»
Легендарний тренер підкреслив, що прагне працювати на батьківщині у найкращій формі – фізично й морально.
близько 11 годин тому
Португальський тренер Жозе Моурінью, який зараз очолює турецький Фенербахче, підтвердив плани повернутися на батьківщину для роботи у найближчому майбутньому.
– Звичайно, я повернуся працювати в Португалію. Цього ще не сталося, але станеться. І не тому, що відчуваю наближення завершення кар'єри. Я далеко від цього.
Я не хочу їхати в Португалію заради золотої пенсії. Хочу приїхати на піку – фізично й морально міцним. Я обов'язково повернуся, – зазначив Моурінью в коментарі ESPN.
З літа 2024 року Моурінью очолює Фенербахче. У сезоні 2024/25 клуб посів 2-е місце в чемпіонаті Туреччини (84 очки) і вибув з Ліги Європи на стадії 1/8 фіналу.
Також, Арсенал запропонував команді Моурінью Олександра Зінченка.
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