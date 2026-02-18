Сергій Разумовський

Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью був вилучений у домашньому матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Інцидент стався на 85-й хвилині поєдинку, коли рахунок залишався 1:0 на користь іспанської команди.

Після фолу на Річарді Ріосі Моурінью емоційно відреагував на дії арбітра, почав активно апелювати до четвертого рефері та залишив межі своєї тренерської зони. За таку поведінку 63-річний наставник отримав дві жовті картки поспіль, після чого був вилучений з технічної зони.

Внаслідок цього Жозе Моурінью не зможе бути присутнім на тренерській лаві у матчі-відповіді, який пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Таким чином, португалець втратив можливість вперше з 2013 року повернутися на легендарну арену Реала в статусі головного тренера суперника.

Матч, до слова, так і завершився мінімальною перемогою Реала.