Моурінью зі своєї ж вини не повернеться на Бернабеу в якості тренера
Наставник Бенфіки отримав червону картку в матчі проти Реала і пропустить гру у відповідь
близько 2 годин тому
Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью був вилучений у домашньому матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Інцидент стався на 85-й хвилині поєдинку, коли рахунок залишався 1:0 на користь іспанської команди.
Після фолу на Річарді Ріосі Моурінью емоційно відреагував на дії арбітра, почав активно апелювати до четвертого рефері та залишив межі своєї тренерської зони. За таку поведінку 63-річний наставник отримав дві жовті картки поспіль, після чого був вилучений з технічної зони.
Внаслідок цього Жозе Моурінью не зможе бути присутнім на тренерській лаві у матчі-відповіді, який пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді. Таким чином, португалець втратив можливість вперше з 2013 року повернутися на легендарну арену Реала в статусі головного тренера суперника.
Матч, до слова, так і завершився мінімальною перемогою Реала.
