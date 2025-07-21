Блогер Михайло Смоловий висловився про трансферну політику Динамо цього літа. Його слова наводить YouTube-канал чемпіона УПЛ.

Ну, можна на це так дивитися. Можна дивитися на це інакше, бо, наприклад, нікого з ключових футболістів не втратили. Це вже величезний плюс. А деякі гравці, які були там певний час травмовані або були відсутні там, наприклад, на минулих зборах через національні збірні, через відпустки, через молодіжки, все ж таки більше часу мали і можливості потренуватися. Відповідно, це теж позитивний момент. І говорити, що якщо немає там суперпідсилень в великій кількості, це погано. Ну, те, що не втратили кістяк - це добре. Наприклад, я більше відштовхуюся від цього.

Стосовно молодих футболістів. Ну, так само можна говорити про багатьох. Згадувати Захарченка, наприклад. Його чомусь взагалі, коли починають рахувати захисників, забувають. Хоча на зборах він довів, що досить пристойно, досить спокійно може діяти на полі, - розповів Смоловий.