Сергій Стаднюк

Півзахисник Динамо Роман Саленко висловився щодо переходу до першої команди, відпустку та зміни іміджу. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

💬 Звичайно, приємно нарешті зібратися. У когось був триваліший відпочинок, хтось грав за збірні, тому зараз ще не вся команда стала до роботи. Також приємно було зробити перші кроки по полю – скучив за цим. Багато гравців повертаються з оренди, розумієш, що буде ще більша конкуренція, тож з’являються додаткові сили.

❓ У відпустці брав м’яча до рук чи повністю відпочивав від футболу?

💬 Я перебував у розташуванні збірної U20, яка готується до участі на чемпіонаті світу, ми грали товариські матчі, тож із м’ячем перетинався. А після повернення додому м’яча вже не чіпав – підтримував лише фізичну форму.

❓ Відчувається, що не всі футболісти повернулися з відпустки й команда поки не повністю в зборі?

💬 Можливо, але при цьому все одно в нас велика обойма. Напевно, не всі залишаться в команді, комусь доведеться піти в оренду, зараз же працюємо в такому складі.

❓ Ти вже не проходиш у юнацьку команду по віку й вирушаєш на збори з першою командою. Тепер потрібно вже буде працювати по-дорослому?

💬 Звичайно, і тепер усе буде залежати від мене – чи буду я гравцем, який допомагає команді, або на мене не розраховуватимуть. Буду робити все від мене залежне, аби залишитися в першій команді «Динамо».

Тепер усе буде залежати від мене – чи буду я гравцем, який допомагає команді, або на мене не розраховуватимуть. Роман Саленко

❓ Загалом, чи встиг відпочити під час відпустки?

💬 Чесно кажучи, хотілося ще день-два відпочити. Але коли вийшов на поле на тренування, все забулося. Навпаки, стало на душі так приємно, адже футбол для мене – це не просто робота, а те, чим хочеться займатися й що подобається мені. Тому навіть бігову роботу виконував із настроєм, тож, можна сказати, з першого тренування входжу в робочий ритм.

Чесно кажучи, хотілося ще день-два відпочити. Але коли вийшов на поле на тренування, все забулося. Роман Саленко

❓ Помітно, що ти змінив імідж. Що надихнуло змінити зачіску?

💬 Можна сказати, втомився. За довгим волоссям потрібно доглядати, а зараз літо, і вирішився на зміни. Мені подобається пробувати щось нове.

Можна сказати, втомився. За довгим волоссям потрібно доглядати. Роман Саленко

Раніше думками щодо переходу з команди U-19 поділився голкіпер Динамо Вячеслав Суркіс.