Голкіпер Динамо U-19 Вячеслав Суркіс поділився емоціями щодо свого виклику на збір першої команди в Австрії. Слова юного футболіста передає пресслужба клубу.

Відпустку провів добре, протягом першого тижня відпочивав з сім’єю, потім потроху почав працювати, кожного дня тренуватися та готуватися за індивідуальною програмою, яку нам підготували тренери. Дуже радий, що сьогодні вже повертаємося до тренувань, бо я вже дуже скучив і за роботою, і за партнерами.

Індивідуальна програма була звичайною, такою, як завжди. Добре знаю, що потрібно працювати навіть у відпустці, щоб потім не було важко на зборах. Це нормально та вже звично, нічого екстраординарного. До старту передсезонної підготовки підходжу з хорошим настроєм.

В Австрії я ще ніколи не був, на літній збір поїду вперше. Дуже приємно, що мене візьмуть, що до мене є довіра тренерського штабу. Тренуватимуся та робитиму все можливе, щоб щодня прогресувати та додавати у своїй грі.

Чесно кажучи, щодо медобстеження уподобань у мене немає. Голок не боюсь, кров здаю нормально. Приємно, що лікарі бажають удачі та перемог. Хочеться якомога швидше пройти кабінети та поїхати готуватися до першого тренування.