Суркіс: «Дуже приємно, що мене візьмуть на збори Динамо»
Про відпустку, медичне обстеження та майбутню підготовку команди до сезону
близько 1 години тому
Голкіпер Динамо U-19 Вячеслав Суркіс поділився емоціями щодо свого виклику на збір першої команди в Австрії. Слова юного футболіста передає пресслужба клубу.
Відпустку провів добре, протягом першого тижня відпочивав з сім’єю, потім потроху почав працювати, кожного дня тренуватися та готуватися за індивідуальною програмою, яку нам підготували тренери. Дуже радий, що сьогодні вже повертаємося до тренувань, бо я вже дуже скучив і за роботою, і за партнерами.
Індивідуальна програма була звичайною, такою, як завжди. Добре знаю, що потрібно працювати навіть у відпустці, щоб потім не було важко на зборах. Це нормально та вже звично, нічого екстраординарного. До старту передсезонної підготовки підходжу з хорошим настроєм.
В Австрії я ще ніколи не був, на літній збір поїду вперше. Дуже приємно, що мене візьмуть, що до мене є довіра тренерського штабу. Тренуватимуся та робитиму все можливе, щоб щодня прогресувати та додавати у своїй грі.
Чесно кажучи, щодо медобстеження уподобань у мене немає. Голок не боюсь, кров здаю нормально. Приємно, що лікарі бажають удачі та перемог. Хочеться якомога швидше пройти кабінети та поїхати готуватися до першого тренування.
Нагадаємо, напередодні київське Динамо вийшло з відпустки.