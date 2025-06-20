Лондонський Челсі може запропонувати українському вінгеру Михайлу Мудрику нову угоду на період її можливої дискваліфікації через допінг-скандал. Про це повідомив Ден Чепмен, керівник напряму з трудового та спортивного права у юридичній фірмі Leathes Prior, в інтерв'ю виданню The Athletic.

На думку юриста, незважаючи на потенційну дискваліфікацію, керівництво Челсі може ухвалити рішення зберегти гравця в команді, враховуючи його вік, потенціал та чинний контракт. При цьому клуб, швидше за все, перегляне умови угоди, пропонуючи футболістові суттєво меншу заробітну плату на період її усунення від матчів.

Остаточне рішення буде за самим Мудриком — він зможе або погодитись на нові, менш вигідні умови, або відмовитись від пропозиції клубу.

Раніше повідомлялося, що Челсі може подати до суду на Мудрика.