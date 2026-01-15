Сергій Разумовський

Арсенал зробив вагомий крок до фіналу Кубка англійської ліги, здобувши виїзну перемогу над Челсі в першому півфінальному матчі — 3:2. Поєдинок на полі лондонських суперників вийшов результативним і нервовим: команди обмінювалися ударами, а інтрига трималася до фінального свистка, адже господарі двічі знаходили можливість повернутися в гру.

У складі Арсенала забивали Вайт, Дьокереш і Субіменді, які забезпечили канонірам мінімальну, але надзвичайно цінну перевагу перед матчем-відповіддю. Челсі відповів дублем Гарначо, однак навіть два його влучні завершення не врятували пенсіонерів від поразки. Для Арсенала цей результат — не лише успіх у конкретному кубковому протистоянні, а й продовження комфортної серії в дербі.

Челсі вже дев’ять матчів поспіль не може обіграти Арсенал: за цей відрізок у канонірів шість перемог і ще три зустрічі завершилися внічию. Востаннє Челсі святкував перемогу над Арсеналом 22 серпня 2021 року, коли виграв 2:0. Відтоді статистика особистих зустрічей суттєво змістилася на користь Арсенала, а кожна нова гра лише підсилює тиск на Челсі перед спробою перервати невдалу серію.