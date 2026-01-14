Челсі та Арсенал влаштували перестрілу в другому півфіналі Кубка англійської ліги. Матч в Лондоні завершився з рахунком 2:3.

Вже на старті зустрічі гостям на допомогу прийшов стандарт. Коннер біля воріт Челсі на 7-й хвилині став результативним, коли Вайт відгукнувся на подачу Райса та в порожні ворота спрямував мяч у ворота blues.

Челсі до перерви шукав можливості швидко зрівняти Рахунок. Кепа засмутив фанів колишнього клубу, потягнувши удар Енцо, а спробу Нету нейтралізував захист Арсенала. В свою чергу, гості відповіли ударами Дьокереша та Субіменді.

На старті другого тайму Арсенал подвоїв переевагу в рахунку - Вайт до голу в першому таймі записав асист на Дьокереша, який в порожні ворота Челсі відправив м'яч проти двох суперників. Челсі відреагував на хід подій заміною, а джокер в особі Гарначо швидко допоміг господарям скоротити відставання в рахунку.

На 71-й хвилині Дьокереш допоміг Арсеналу організувати третій гол, асистувавши на Субіменді, який накрутив кількох опонентів в штарфному Челсі. завдавши потужного удару в площину воріт.

Проте останнє слово в першому матчі цієї пари було за Челсі - дубль Гарначо залишає команді Ліама Росеньйора непогані шанси перед грою у відповідь на полі Арсенала.

Кубок англійської ліги. Півфінал. Перша гра

Челсі - Арсенал 2:3

Голи: Гарначо, 57, 83 - Вайт, 7, Дьокереш, 49, Субіменді, 71

Матч-відповідь між Арсеналом відбудеться 4 лютого.