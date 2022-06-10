Мудрик відмовив «Ювентусу» і «Мілану» заради «Байєра»

За вінгером «Шахтаря» полює пів-Європи

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик відмовив «Мілану» і «Ювентусу», повідомляє SempreMilan.

За інформацією джерела, обидва клуби зверталися до агенту Мудрика з приводу потенційного трансферу, але півзахисник відмовив двом грандам.

Мудрік вибрав «Байєр» через упевненість в отриманні постійної ігрової практики в німецькому клубі.

Раніше повідомлялося, що «Байєр» і «Шахтар» вже владнали всі деталі контракту по Мудрик, німецький клуб заплатить «гірникам» близько 20 мільйонів євро за українця.