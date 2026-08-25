Сергій Разумовський

Лідс не відмовився від ідеї запросити вінгера Челсі Михайла Мудрика. Як повідомляє The Athletic, клуб із Йоркширу хоче орендувати 25-річного українця.

Раніше з’являлася інформація, що лондонці більше не розглядають Лідс серед можливих варіантів для продовження кар’єри футболіста. Однак перемовини між клубами тривали й цього тижня.

Представники Лідса водночас дали зрозуміти, що команда не погодиться на невигідні умови. Якщо Челсі висуне вимоги, які виходитимуть за встановлені межі, йоркширський клуб готовий припинити переговори.

Лондонці прагнуть отримати фінансово привабливі умови оренди. Зокрема, Челсі хоче, щоб Лідс узяв на себе значну частину зарплати Мудрика та погодився на вигідну для англійського клубу орендну плату.

За інформацією джерел у Лідсі, сам українець зацікавлений у переході до команди. Мудрик хоче залишитися в Прем’єр-лізі та віддає перевагу саме клубу з Йоркширу. Водночас варіант зі Страсбуром його не приваблює.

Челсі, навпаки, більше зацікавлений у відправленні футболіста до французького клубу, який, як і лондонці, належить BlueCo. Представники Челсі наполягають, що Лідс уже не є варіантом для Мудрика після відмови клубу на попередню пропозицію щодо оренди.

Інтерес до українського вінгера також зберігають інші клуби АПЛ та європейські команди. Вони розглядають можливість як повноцінного трансферу, так і оренди футболіста.

Водночас The Athletic звертає увагу на обмеження щодо кількості гравців Челсі, яких цього сезону можна віддати в оренду до Страсбура. Лондонці мають право відправити туди лише трьох футболістів. Два такі переходи вже відбулися – воротар Філіп Йорґенсен і правий захисник Дженесіс Антві.

Отже, у Челсі залишилося одне вільне місце для орендованого гравця. Його може зайняти Мудрик або центральний півзахисник Даріу Ессугу.

У грудні 2024 року в організмі українця виявили заборонену речовину мельдоній. Після скасування дискваліфікації Мудрик провів за Челсі три матчі, сумарно зігравши 39 хвилин у товариських іграх і віддавши один «асист».