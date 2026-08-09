Денис Сєдашов

Лондонський Челсі зіграв внічию з малайзійським клубом Джохор у товариському поєдинку, який відбувся в Малайзії.

Рахунок у матчі відкрив форвард Джохора Аріф Айман, після чого нападник гостей Ліам Ділеп відновив паритет у зустрічі. У другому таймі Ділеп забив другий м'яч і вивів англійську команду вперед. Згодом малайзійці Оскар Аррібас та Бергсон знову повернули перевагу Джохору.

Остаточний рахунок було встановлено наприкінці гри — після передачі Михайла Мудрика захисник малайзійського клубу Крістіан Антоніо зрізав м'яч у власні ворота.

Контрольний матч

Джохор – Челсі – 3:3

Голи: Айман, 14, Аррібас, 65, Бергсон, 86 – Ділеп, 43, пен., 62, пен., Крістіан Антоніо АГ, 89

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