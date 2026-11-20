Мудрик «вибіг» у контратаку! Вінгер спростував заяву Шевченка про вимоги «повісити» допінг на співробітника УАФ
Футболіст «божиться», що його сторона лише просила про неупереджене розслідування
Вінгер Тоттенгема та збірної України Михайло Мудрик відповів на заяву президента УАФ Андрія Шевченка на своє інтВінгер Тоттенгема та збірної України Михайло Мудрик відкинув заяву президента УАФ Андрія Шевченка про те, що представники футболіста пропонували асоціації призначити винного в його допінговій справі.
Напередодні Шевченко виступив із заявою після інтерв’ю гравця журналісту Дмитру Гордону. Президент УАФ стверджував, що сторона Мудрика нібито просила штучно визначити співробітника, який узяв би на себе відповідальність за наявність мельдонію в допінг-пробі футболіста. Вінгер назвав це твердження неправдивим. Його слова передає Tribuna.com.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Я ознайомився із заявою Андрія Шевченка у відповідь на моє інтерв’ю, опубліковане раніше цього тижня. Він стверджує, що мої представники нібито просили УАФ «штучно знайти» співробітника, який узяв би на себе відповідальність за наявність мельдонію в моїй допінг-пробі. Це брехня. Ані я, ані мої представники ніколи не зверталися з подібним проханням.
Як я вже пояснював у своєму інтерв’ю, я припускав, що мельдоній міг потрапити до мого організму під час перебування у складі збірної України. Саме тому я зосередив свої зусилля на з’ясуванні обставин, пов’язаних з УАФ та періодом мого перебування в національній команді.
Ми з моєю командою неодноразово зверталися до УАФ із проханням допомогти встановити, яким чином мельдоній міг потрапити до мого організму та хто, якщо взагалі хтось, міг бути за це відповідальним. У низці листів, надісланих тоді до УАФ, мої адвокати чітко наголошували, що ми прагнемо отримати правдиву інформацію, яку можна незалежно перевірити. Один із цих листів УАФ сьогодні передала представникам ЗМІ. Його зміст однозначно підтверджує, що мої адвокати вимагали саме «правдивої, такої, що піддається перевірці, та достовірної інформації».
Нагадаємо, Артем Мілевський занепокоєний майбутнім Мудрика у збірній України після інтерв'ю Гордону.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026.
Поділитись