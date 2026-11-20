Я ознайомився із заявою Андрія Шевченка у відповідь на моє інтерв’ю, опубліковане раніше цього тижня. Він стверджує, що мої представники нібито просили УАФ «штучно знайти» співробітника, який узяв би на себе відповідальність за наявність мельдонію в моїй допінг-пробі. Це брехня. Ані я, ані мої представники ніколи не зверталися з подібним проханням.

Як я вже пояснював у своєму інтерв’ю, я припускав, що мельдоній міг потрапити до мого організму під час перебування у складі збірної України. Саме тому я зосередив свої зусилля на з’ясуванні обставин, пов’язаних з УАФ та періодом мого перебування в національній команді.

Ми з моєю командою неодноразово зверталися до УАФ із проханням допомогти встановити, яким чином мельдоній міг потрапити до мого організму та хто, якщо взагалі хтось, міг бути за це відповідальним. У низці листів, надісланих тоді до УАФ, мої адвокати чітко наголошували, що ми прагнемо отримати правдиву інформацію, яку можна незалежно перевірити. Один із цих листів УАФ сьогодні передала представникам ЗМІ. Його зміст однозначно підтверджує, що мої адвокати вимагали саме «правдивої, такої, що піддається перевірці, та достовірної інформації».