«Шахтар» вимагатиме від FIFA 50 мільйонів євро

Все через правило, яке заважає «гірникам» продавати гравців

Представник України в групі Ліги чемпіонів «Шахтар» вимагатиме від FIFA близько 50 мільйонів євро. Про це заявив Ігор Циганик.

Все через правило FIFA, згідно з яким гравці-легіонери мають право призупиняти свої контракти з українськими клубами на сезон 2022/23.

«Шахтар» вважає, що це правило захищає лише гравців, водночас заважає клубу продавати цих футболістів, оскільки потенційні покупці користуються цим правилом і забирають їх безкоштовно.

В донецькому клубі розраховують, що їхній позов матиме позитивну відповідь. Мовляв, у FIFA не захочуть йти на конфлікт і підуть на компроміс.

Водночас, це може створити прецедент, який потягне за собою позови й інших клубів.

«Шахтар» може покинути легіонер, котрий пробув в клубі дев’ять років.