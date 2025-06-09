Мудрик зацікавив фіналіста єврокубка

Іспанський клуб Бетіс зацікавлений в українському вінгері Михайлі Мудрику, який виступає за лондонський Челсі, повідомляє El Gol Digital.

За даними джерела, керівництво команди з Ла Ліги розглядає 24-річного футболіста як можливу заміну бразильцю Антоні, який залишив склад після завершення цього сезону. Повернутись із Манчестер Юнайтед він навряд чи зможе, оскільки англійський клуб вимагає надто велику суму за його трансфер.

Мудрик встиг провести 15 матчів за Челсі у всіх офіційних турнірах до того, як опинився у центрі допінг-скандалу і був тимчасово відсторонений від футбольної діяльності. У цих іграх він відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість українця складає 18 мільйонів євро.

Раніше Челсі ухвалив важливе рішення щодо Мудрика.