Левченко: «Дуже болісно, якщо талант Мудрика буде похований в неадекватному апетиті керівників «Шахтаря»
Мудрик зізнався, що не чув партнерів у вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів
Вінгер «Шахтаря» назвав причину
17 листопада 22:30
Михайло Мудрик / Фото: ФК Шахтар
Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик згадав у інтерв'ю програмі «Бомбардир» матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Селтика» (1:1).
Про тиск потрібно спитати у людей, які дивились матч «Селтік» - «Шахтар». 60 тисяч вболівальників, які ні на хвилину не сідали протягом матчу. Хто розуміє, той розбирається, як я справляюсь з тиском. В цьому плані на «Селтік Парк» було важче, ніж на «Сантьяго Бернабеу».
Це не можна описати словами, це можна тільки відчути. Півтора кроку назад відступаєш - і вже не чуєш партнера. От настільки було гучно. І так 90 хвилин. Бувало, що вони замовкали на хвилину. Тоді можна було поспілкуватись з хлопцями.
Раніше екс-хавбек збірної України Євген Левченко назвав апетити «Шахтаря» в трансферній сазі Мудрика – неадекватними.
Коментарі 0