Мудрик зізнався, що не чув партнерів у вирішальному матчі групи Ліги чемпіонів

Михайло Мудрик / Фото: ФК Шахтар

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик згадав у інтерв'ю програмі «Бомбардир» матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Селтика» (1:1).

Це не можна описати словами, це можна тільки відчути. Півтора кроку назад відступаєш - і вже не чуєш партнера. От настільки було гучно. І так 90 хвилин. Бувало, що вони замовкали на хвилину. Тоді можна було поспілкуватись з хлопцями.