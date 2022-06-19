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Мудрика не буде? «Байєр» вирішив залишити французького вінгера

Німецький клуб ще може продати гравця за вигідну суму
Футбол Бундесліга
14:58
Мудрика не буде? «Байєр» вирішив залишити французького вінгера

Леверкузенскій «Байєр» вирішив зберегти в команді лівого вінгера Мусу Діабі. Про це повідомив в Twitter журналіст Флоріан Плеттенберг.

Відзначимо, що навесні, коли «Байєр» почав вести переговори про трансфер українця Михайла Мудрика, леверкузенці були готові розглянути пропозиції по Діабі.

Зараз джерела повідомляють, що з 22-річним гравцем хочуть продовжити співпрацю, але готові продати, якщо надійде пропозиція в розмірі 60-70 млн євро.

При цьому, поки ніхто не контактував з «Байєром» по трансферу Діабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Байєр» досяг домовленості з «Шахтарем» про трансфер Мудріка.

Карен Агабекян
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Михайло Мудрік Байєр

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