Мудрика не буде? «Байєр» вирішив залишити французького вінгера

Німецький клуб ще може продати гравця за вигідну суму

Леверкузенскій «Байєр» вирішив зберегти в команді лівого вінгера Мусу Діабі. Про це повідомив в Twitter журналіст Флоріан Плеттенберг.



Відзначимо, що навесні, коли «Байєр» почав вести переговори про трансфер українця Михайла Мудрика, леверкузенці були готові розглянути пропозиції по Діабі.

Зараз джерела повідомляють, що з 22-річним гравцем хочуть продовжити співпрацю, але готові продати, якщо надійде пропозиція в розмірі 60-70 млн євро.

При цьому, поки ніхто не контактував з «Байєром» по трансферу Діабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Байєр» досяг домовленості з «Шахтарем» про трансфер Мудріка.