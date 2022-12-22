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«Мурахи бігали по тілу». Зозуля – про виступ Зеленського в Конгресі США

Український футболіст прокоментував звернення президента країни до американських політиків
Футбол Українські легіонери
22 грудня 18:19
«Мурахи бігали по тілу». Зозуля – про виступ Зеленського в Конгресі США
Роман Зозуля / Фото - Райо Махадаонда

Нападник «Райо Махадаонда» Роман Зозуля поділився у своєму Instagram враженнями від виступу президента України Володимира Зеленського в Конгресі США.

Історичний візит. Історична промова. Історичний поцілунок з Ненсі Пелосі.

Від виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі США у мене особисто бігали по тілу мурахи, підступали сльози та розпирала гордість за мою країну і людей. Дякую тобі, Боже, що я не москаль.

Раніше Зозуля прокоментував чергові ракетні удари російської армії по Україні.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роман Зозуля Володимир Зеленський Райо Махадаонда

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