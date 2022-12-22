«Мурахи бігали по тілу». Зозуля – про виступ Зеленського в Конгресі США

Роман Зозуля / Фото - Райо Махадаонда

Нападник «Райо Махадаонда» Роман Зозуля поділився у своєму Instagram враженнями від виступу президента України Володимира Зеленського в Конгресі США.

Від виступу президента Володимира Зеленського у Конгресі США у мене особисто бігали по тілу мурахи, підступали сльози та розпирала гордість за мою країну і людей. Дякую тобі, Боже, що я не москаль.