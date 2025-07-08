Мусіала прооперували після жахливої травми. Чи успішно?
Німець надовго вилетів після жорсткого зіткнення з Доннаруммою у матчі з ПСЖ
близько 1 години тому
Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Джамал Мусіала був прооперований. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що хірургічне втручання після повернення з Клубного чемпіонату світу-2025 було успішним. 22-річний атакувальний хавбек зазнав перелому малогомілкової кістки внаслідок вивиху гомілковостопного суглоба під час чвертьфінального матчу між Баварією та Парі Сен-Жермен у чвертьфіналі турніру. Уже без німця мюнхенці пропустили двічі та вилетіли зі змагань (0:2).
Футболіста замінили в перерві матчу. Вже у вівторок, 8 липня, футболіст розпочне перші етапи реабілітації, однак не зможе допомогти чинному чемпіону Німеччини впродовж найближчих кількох місяців.
Очікується, що відновлення Мусіала забере приблизно три-чотири місяці. Нещодавно футболіст отримав десятий номер у команді.