Півзахисник Баварії Джамал Мусіала зазнав важкої травми ноги наприкінці першого тайму матчу чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ (0:2).

Офіційних даних щодо характеру травми та орієнтовних термінів відновлення поки немає. Однак колишній лікар Руху Дмитро Бабелюк у Telegram-каналі Hospital Pass уже прогнозує повернення молодого німця за 3-4 місяці.

Жахлива травма Мусіали 🤯 Джамал доволі невдало зіткнувся з Доннарумою, що призвело до вивиху стопи у гомілково-ступневому суглобі.

Останній схожий кейс – травма Руслана Маліновського. Тут ідентичний випадок – надмірна зовнішня ротація стопи, що призводить до розриву внутрішньої групи звʼязок суглобу (дельтоподібної), а також розриву міжгомілкового синдесмозу.

Зараз необхідно виключити перелом, адже часто при такому механізмі знаходять переломи гомілкових кісток. На ділі ж неймовірної трагедії немає, адже після цієї травми гравці повертаються без значних наслідків (Гарві Елліот, Андре Гомеш), особливо у молодому віці.

На гравця чекатиме операція з метою відновлення структури суглобу та звʼязок, а потім розпочнеться робота над реабілітацією і відновленням стабільності та міцності суглобу. Орієнтовно, відновлення від такої травми займе 3-4 місяці, тому Мусіала цілком впевнено може повернутися взимку і допомогти Баварії на вирішальному етапі сезону.