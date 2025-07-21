Півзахисник Баварії Джамал Мусіала прийшов на тренування мюнхенського клубу в реабілітаційному комплексі на Зебенерштрассе з милицями. Про це повідомив офіційний акаунт Баварії в Instagram.

Нагадаємо, що футболіст отримав перелом малогомілкової кістки після зіткнення з голкіпером ПСЖ Джанлуїджі Доннаруммою в чвертьфінальному матчі клубного чемпіонату світу, який проходив у США. У тому поєдинку Баварія поступилась з рахунком 0:2.

У минулому сезоні 22-річний хавбек провів 44 матчі у футболці Баварії, у яких відзначився 21 голом і вісьмома результативними передачами. Загалом Мусіала вже має 206 матчів за клуб у всіх турнірах.