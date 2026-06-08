19-річний нападник Динамо Віталій Лобко, який нещодавно переніс операцію, пояснив, чому догравав сезон-2025/2026 із травмою. Слова юного футболіста передає пресслужба клубу.

Брати паузу посеред вирішальних поєдинків я не міг, – пояснює футболіст. – Ми переслідували «Шахтар» у чемпіонських перегонах Національної ліги U19, мали непогані шанси знову здобути «золото».

Вже після сезону довелося вирушити до Мюнхена, де зробили чистку меніска. Лікарі прогнозують відновлення впродовж шести-восьми тижнів, тож, якщо все пройде добре, зможу повернутися до старту нового чемпіонату.