Голи Ярмоленка та Герреро принесли Динамо перемогу над Полтавою у матчі УПЛ
Кияни скоротили відставання від Полісся, яке посідає третю сходинку в турнірній таблиці, до одного бала
близько 3 годин тому
У матчі 29-го туру УПЛ київське Динамо перемогло СК Полтава. Зустріч відбулася в Києві на стадіоні ім. Валерія Лобановського.
Кияни відкрили рахунок на 3-й хвилині — пенальті реалізував Андрій Ярмоленко. Для 36-річного вінгера цей гол став 123-м у чемпіонатах України, завдяки чому він зрівнявся з Сергієм Ребровим і тепер відстає лише на один м'яч від рекордсмена Максима Шацьких. На 90-й хвилині остаточний рахунок установив Едуардо Герреро, який вийшов на заміну.
УПЛ. 29-й тур
СК Полтава – Динамо – 0:2
Голи: Ярмоленко, 3, з пен., Герреро, 90+1
Завдяки цій перемозі Динамо набрало 54 очки і на один бал відстає від Полісся, яке посідає третє місце. СК Полтава з 12 очками замикає таблицю та вже достроково вилетіла до Першої ліги.
