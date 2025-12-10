Головний тренер Інтера Крістіан Ківу оцінив поразку підопічних у матчі шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Ми очікували їхньої інтенсивності та агресивності. Ми розпочали повільно, але потім діяли краще. Ми намагалися тримати цей темп, але в заключній частині матчу у нас залишилося менше сил.

На стартових хвилинах ми відчували труднощі проти їхньої якості. Також не допомогли травми у першому таймі. Нам довелося розподіляти свої сили, і ми намагалися зробити все, що могли.