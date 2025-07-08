Молодий захисник київського Динамо Тарас Михавко потрапив до престижного рейтингу найдорожчих гравців оборони, які ще не встигли дебютувати за національні збірні своїх країн. Рейтинг було підготовлено міжнародним дослідницьким центром CIES.

Український футболіст посів у списку найвище четверте місце, а його потенційну трансферну вартість аналітики оцінили у 22,3 мільйона євро. Перший рядок у цьому переліку зайняв Райан Фламінго, який представляє ПСВ — його оцінили у 39,9 мільйона. Також у трійці лідерів опинилися Юрі Бас (Аякс) та Остін Гаяй (Палмейрас).

Минулого сезону 20-річний Михавко провів 39 матчів, у яких відзначився одним забитим м'ячем та двома гольовими передачами. Крім того, він допоміг Динамо здобути чемпіонський титул. Його контракт із клубом розрахований до кінця лютого 2028 року, а ресурс Transfermarkt оцінює його поточну ринкову ціну у 5 мільйонів євро.

Раніше Михавко відреагував на потрапляння в рейтинги найкращих молодих гравців.