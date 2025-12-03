Михавко зацікавив двох турецьких клубів
Джерело повідомило подробиці
близько 8 годин тому
Фото - ФК Динамо
Трабзонспор продовжує розглядати варіант з підсиленням свого центру захисту в зимове міжсезоння, повідомляє видання Günebakış.
Турецький клуб знову повернувся до варіанту з підписанням захисника київського Динамо Тараса Михавка, яким цікавився ще влітку.
Зазначається, що у послугах українського оборонця зацікавлений також чинний чемпіон Туреччини Галатасарай.
20-річний Тарас Михавко у нинішньому сезоні в усіх клубних турнірах провів 23 поєдинки за Динамо, забивши три голи.
Контракт захисника з киянами розрахований до 28 лютого 2028 року. Transfermarkt оцінює його вартість у шість мільйонів євро.