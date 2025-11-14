Дебют Михавка за збірну України не оминув легенду Шахтаря
Гравець Динамо отримав шанс від Реброва
близько 1 години тому
Тарас Михавко / Фото УАФ
Ексгравець Шахтаря та збірної України Юрій Вірт оцінив дебют центрбека Динамо Тараса Михавка в матчі 5 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Франції (0:4). Його слова наводить Footboom.
Який же Михавко досвідчений?.. Навпаки, вважаю його ще молодим і без належного досвіду футболістом. Саме це і не дозволило йому зіграти вірно. Треба було стояти і перекривати таким чином шлях… Пенальті, звичайно, був однозначний, - пояснив Вірт.
Усі перипетії навколо матчу п'ятого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026, аналіз і огляд гри – на сторінці події Франція – Україна на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.
👀 Це кінець? Які шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2026? 👀