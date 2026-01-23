Колишній головний тренер та легенда київського Динамо Олексій Михайличенко прояснив ситуацію щодо новини про побиття ним сантехніка.

«Я з ним розмовляв як з чоловіком, який вдарив і обматюкав мою дружину, а не як з сантехніком.

Не стало води. В усіх домах повернули, а в нашому замерз бойлер чи що через його непрофесійність. І не було холодної води. І мешканці будинку, чотири жінки, пішли і виясняли ситуацію якось. І приїхала аварійка, яка зробила цю справу, і треба було довести до кінця.

Він ударив в груди мою жінку і сказав, за*бали ви всі. І після цього жінка набрала мене, і я по-чоловічому прийшов до нього розмовляти. І, ну так, за грудки ми взяли, але словами і більше нічого. Я не бив його, я не рукоприкладствував», – сказав Михайличенко у коментарі журналісту Ігорю Бурбасу.