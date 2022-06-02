Екс-гравець збірної Шотландії: «Сподіваюся, ми не дозволимо Миколенку пробивати по воротах»
Миколенко: «Ми повинні були забити 5 м'ячів і завершувати гру в середині другого тайму»
Віталій зазначив, що всі думки зараз про Вельс
09:42
Захисник збірної України Віталій Миколенко в ефірі телеканалу Футбол 1 2 3 прокоментував перемогу над Шотландією (3:1) В плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022.
«Було важко. Ми повинні були забити 5 м'ячів і завершувати гру в середині другого тайму. Але без нервів у нас ніяк. Ми вилітаємо в Кардіфф і будемо готуватися до Вельсу ».
Нагадаємо, збірна України 5 червня в фіналі плей-офф зіграє з Уельсом.
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