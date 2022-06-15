Миколенко: «Нічия з Ірландією - закономірна»
Захисник збірної України Віталій Миколенко висловився про нічиєюз Ірландією (1: 1) в 4 -м турі Ліги націй. його цитує прес-служба УАФ.
- Наскільки справедливий рахунок 1: 1? Заслужили або відскочили?
- Не скажу, що «відскочили» або заслужили перемогу. Думаю, результат закономірний.
- Як прокоментуєш пропущений гол?
- У Коллінза так вийшло, молодець. На наступному зборі розберемо помилки, зрозуміємо, хто винен в голі.
- Капітан нарешті повернувся до основного складу. Наскільки Андрій Ярмоленко важливий для колективу?
- Це дуже важливий гравець, капітан, який завжди веде команду вперед. Після невеликої паузи він вийшов на поле, намагався, як всі інші.
- Ярмоленко асистував Артему Довбіку правою ногою. Його права стала набагато сильніше?
- Ярмоленко як вино - з роками стає сильнішою і лучше.
Нагадаємо, збірна України лідирує в своїй групі Ліги націй, маючи 7 очок після 3 -х матчів.