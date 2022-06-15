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Миколенко: «Нічия з Ірландією - закономірна»

Україна зрівняла рахунок у другому таймі
Футбол Збірна України
20:15
Миколенко: «Нічия з Ірландією - закономірна»

Захисник збірної України Віталій Миколенко висловився про нічиєюз Ірландією (1: 1) в 4 -м турі Ліги націй. його цитує прес-служба УАФ.

- Наскільки справедливий рахунок 1: 1? Заслужили або відскочили?

- Не скажу, що «відскочили» або заслужили перемогу. Думаю, результат закономірний.

- Як прокоментуєш пропущений гол?

- У Коллінза так вийшло, молодець. На наступному зборі розберемо помилки, зрозуміємо, хто винен в голі.

- Капітан нарешті повернувся до основного складу. Наскільки Андрій Ярмоленко важливий для колективу?

- Це дуже важливий гравець, капітан, який завжди веде команду вперед. Після невеликої паузи він вийшов на поле, намагався, як всі інші.

- Ярмоленко асистував Артему Довбіку правою ногою. Його права стала набагато сильніше?

- Ярмоленко як вино - з роками стає сильнішою і лучше.


Нагадаємо, збірна України лідирує в своїй групі Ліги націй, маючи 7 очок після 3 -х матчів.

Петро Приходько
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