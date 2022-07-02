Миколенко отримав зіркового партнера по обороні «Евертона»

«Іриски» підписали лідера «Бернлі», що викликався до збірної Англії

Джеймс Тарковскі / Фото - Эвертон

Захисник Джеймс Тарковскі став гравцем «Евертона». Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Іриски» підписали гравця в якості вільного агента. Угода розрахована до 2026 року.

Контракт центрбека з «Бернлі» підійшов до кінця після 6 років в команді. Виступаючи за цей клуб, Тарковскі двічі зіграв за збірну Англії.

Раніше «Евертон» продав свого лідера атак Рішарлісона.