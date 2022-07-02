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Миколенко отримав зіркового партнера по обороні «Евертона»

«Іриски» підписали лідера «Бернлі», що викликався до збірної Англії
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
17:56
Миколенко отримав зіркового партнера по обороні «Евертона»
Джеймс Тарковскі / Фото - Эвертон

Захисник Джеймс Тарковскі став гравцем «Евертона». Про це повідомляє прес-служба клубу.

«Іриски» підписали гравця в якості вільного агента. Угода розрахована до 2026 року.

Контракт центрбека з «Бернлі» підійшов до кінця після 6 років в команді. Виступаючи за цей клуб, Тарковскі двічі зіграв за збірну Англії.

Раніше «Евертон» продав свого лідера атак Рішарлісона.

Сергій Стаднюк
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Теги

Евертон Віталій Міколенко Бернлі

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