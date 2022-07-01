Офіційно. Одноклубник Миколенко перебрався в «Тоттенхем»

Рішарлісон підписав контракт зі шпорами до 2027 - року

Форвард «Евертона» Рішарлісон став гравцем «Тоттенхема», повідомляє прес - служба «шпор».

Рішарлісон підписав зі «шпорами» контракт до 2027 - го року. «Евертон» отримає за 25 - річного гравця близько 60 мільйонів євро.

У минулому сезоні в складі «Евертона» Рішарлісон забив 10 м'ячів і зробив 5 гольових передач в 30 - ти матчах.

Раніше повідомлялося, що «Евертон» цікавився хавбек київського «Динамо» Миколою Шапаренко.