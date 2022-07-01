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Офіційно. Одноклубник Миколенко перебрався в «Тоттенхем»

Рішарлісон підписав контракт зі шпорами до 2027 - року
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
14:22
Офіційно. Одноклубник Миколенко перебрався в «Тоттенхем»

Форвард «Евертона» Рішарлісон став гравцем «Тоттенхема», повідомляє прес - служба «шпор».

Рішарлісон підписав зі «шпорами» контракт до 2027 - го року. «Евертон» отримає за 25 - річного гравця близько 60 мільйонів євро.

У минулому сезоні в складі «Евертона» Рішарлісон забив 10 м'ячів і зробив 5 гольових передач в 30 - ти матчах.

Раніше повідомлялося, що «Евертон» цікавився хавбек київського «Динамо» Миколою Шапаренко.

 

Петро Приходько
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Тоттенхем Евертон

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