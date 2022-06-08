Піднятися після падіння. Сьогодні збірна України стартує в Лізі націй
Миколенко: «Перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги А, ми несправедливо вилетіли до Ліги B»
Захисник переконує, що матч з Вельсом залишився позаду
10:14
Захисник «Евертону» і збірної України Віталій Миколенко вважає, що національна команда несправедливо залишилася за межами елітного дивізіону Ліги націй:
«Про попередній матч ми вже забули, бо треба рухатися далі. Зараз перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги A, бо ми несправедливо вилетіли до Ліги B.
Я вважаю, що ми мали залишатися в найвищому дивізіоні, тому зараз будемо займатися виправленням цього прикрого факту».
Стартовий матч в Лізі націй проти Ірландії Україна проведе 8 чеврня. Початок гри о 21:45.
Поразку в матчі з Вельсом Миколенко також вважає несправедливою.
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