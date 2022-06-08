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Миколенко: «Перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги А, ми несправедливо вилетіли до Ліги B»

Захисник переконує, що матч з Вельсом залишився позаду
Футбол Збірна України
10:14
Миколенко: «Перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги А, ми несправедливо вилетіли до Ліги B»

Захисник «Евертону» і збірної України Віталій Миколенко вважає, що національна команда несправедливо залишилася за межами елітного дивізіону Ліги націй:

«Про попередній матч ми вже забули, бо треба рухатися далі. Зараз перед нами стоїть завдання повернутися до Ліги A, бо ми несправедливо вилетіли до Ліги B.

Я вважаю, що ми мали залишатися в найвищому дивізіоні, тому зараз будемо займатися виправленням цього прикрого факту».

Стартовий матч в Лізі націй проти Ірландії Україна проведе 8 чеврня. Початок гри о 21:45.

Поразку в матчі з Вельсом Миколенко також вважає несправедливою.

Сергій Лук'яненко
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Віталій Міколенко

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