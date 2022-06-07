Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
Біжи, Лоло, біжи. Художній фільм
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. Рунгстед - Клагенфурт

Миколенко - про поразку від Уельсу: «Не той результат, який ми заслуговували»

Збірна України не вийшла на ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
17:02
Миколенко - про поразку від Уельсу: «Не той результат, який ми заслуговували»

Захисник збірної України Віталій Миколенко в своєму Instagram прокоментував виліт у відборі на ЧС-2022 від Уельсу (0: 1).

«Не той результат, якого ми заслуговували, але це життя і потрібно йти далі. Наша головна перемога попереду. Спасибі всім, хто хворів і вірив в нас до останньої хвилини ».

Нагадаємо, збірна України жодного разу в своїй історії не виходила на чемпіонат світу через плей-офф.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Віталій Міколенко збірна Уельсу (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Журналіст: «Пенальті на Ярмоленку не було і близько»
Журналіст: «Пенальті на Ярмоленку не було і близько»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
06 червня 15:56
1
Збірна України ніколи не виходила на чемпіонат світу, якщо потрапляла до плей-офф
Збірна України ніколи не виходила на чемпіонат світу, якщо потрапляла до плей-офф
Футбол Чемпіонат світу з футболу
06 червня 14:39
Відомий британський коментатор: «Боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах?»
Відомий британський коментатор: «Боже мій, як Україна так добре зіграла в обох матчах?»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
06 червня 11:58
Названий найкращий гравець збірної України в матчі з Уельсом
Названий найкращий гравець збірної України в матчі з Уельсом
Футбол Чемпіонат світу з футболу
06 червня 11:49
Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»
Яремчук: «Ніколи не думав, що футбол може зробити так боляче»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
06 червня 10:54
Лінекер: «Шкода, що Вельс вийшов на ЧС-2022 ціною вильоту України»
Лінекер: «Шкода, що Вельс вийшов на ЧС-2022 ціною вильоту України»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
06 червня 09:10

Новини: Футбол

40-річний Ібрагімович готовий на зниження зарплати заради того, щоб залишитися в «Мілані»
40-річний Ібрагімович готовий на зниження зарплати заради того, щоб залишитися в «Мілані»
Серія А
17:35
Ірландія - Україна. Новий старт в Лізі Націй. Заряджай на своїх!
Ірландія - Україна. Новий старт в Лізі Націй. Заряджай на своїх!
Прогнози
17:05
Миколенко - про поразку від Уельсу: «Не той результат, який ми заслуговували»
Миколенко - про поразку від Уельсу: «Не той результат, який ми заслуговували»
Чемпіонат світу з футболу
17:02
Малиновський: «Пишаюся нашою командою. З такою грою і самовіддачею у нас є майбутнє »
Малиновський: «Пишаюся нашою командою. З такою грою і самовіддачею у нас є майбутнє »
Збірна України
16:51
Форвард «Динамо» цікавий трьом турецьким клубам
Форвард «Динамо» цікавий трьом турецьким клубам
Українська Прем'єр-ліга
16:38
Циганков підписав угоду з Гвардіолою, який повинен знайти українцеві новий клуб в Європі
Циганков підписав угоду з Гвардіолою, який повинен знайти українцеві новий клуб в Європі
Українська Прем'єр-ліга
16:37
Лукаку дали добро на вихід з «Челсі». Бельгієць, найімовірніше, повернеться в «Інтер»
Лукаку дали добро на вихід з «Челсі». Бельгієць, найімовірніше, повернеться в «Інтер»
Англійська Прем'єр-ліга
16:24
У послугах Луніна зацікавився ще один клуб з чемпіонату Іспанії
У послугах Луніна зацікавився ще один клуб з чемпіонату Іспанії
Українські легіонери
15:55
«Рана ще кровоточить». Сидорчук назвав єдину причину, чому не вдалося забити Вельсу в кваліфікації ЧС-2022
«Рана ще кровоточить». Сидорчук назвав єдину причину, чому не вдалося забити Вельсу в кваліфікації ЧС-2022
Збірна України
14:57
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Всі новини