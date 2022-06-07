«Евертон» Миколенка претендує на Еріксена
Миколенко - про поразку від Уельсу: «Не той результат, який ми заслуговували»
Збірна України не вийшла на ЧС-2022
Захисник збірної України Віталій Миколенко в своєму Instagram прокоментував виліт у відборі на ЧС-2022 від Уельсу (0: 1).
«Не той результат, якого ми заслуговували, але це життя і потрібно йти далі. Наша головна перемога попереду. Спасибі всім, хто хворів і вірив в нас до останньої хвилини ».
Нагадаємо, збірна України жодного разу в своїй історії не виходила на чемпіонат світу через плей-офф.