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Збірна України ніколи не виходила на чемпіонат світу, якщо потрапляла до плей-офф

Дуже неприємна статистика для нашої команди
Футбол Чемпіонат світу з футболу
14:39
Збірна України ніколи не виходила на чемпіонат світу, якщо потрапляла до плей-офф

Збірна України в 5 -й раз у своїй історії вилетіла в плей-офф чемпіонату світу.

Вперше це сталося в кваліфікації ЧС-98, коли наша команда не пройшла Хорватію (0: 2, 1: 1). У 2002-му Україна за сумою двох зустрічей поступилася Німеччині (1: 1, 1: 4), в 2010-му - Греції (0: 0, 0: 1), в 2014-м, 0: 3).

У 2022-му році збірна України перемогла Шотландію (3: 1), але не пройшла Уельс (0: 1).

Таким чином, ми лише раз у своїй історії виступали у фінальній частині чемпіонату світу - в 2006-му році. Туди Україна потрапила з першого місця в кваліфікаційній групі, без плей-офф.

Нагадаємо, Уельс вдруге в своїй історії вийшов у фінальну стадію чемпіонату світу.

Петро Приходько
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Теги

збірна Уельсу (футбол)

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