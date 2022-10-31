Лемпард: «Я дуже задоволений Миколенком, він став невід'ємною частиною «Евертона»
Миколенко – у числі 11 найкращих гравців туру АПЛ
Українець досяг стовідсоткового показника в найважливішому аспекті для його позиції
31 жовтня 18:10
Віталій Миколенко / Фото - Евертон
В Англії завершився 14-й тур Прем'єр-ліги. WhoScored склав його символічну збірну.
До неї увійшов захисник «Евертона» Віталій Миколенко. У грі з «Фулгемом» (0:0) українець не дозволив супернику забити, успішно здійснив 100% спроб відбору, зробив 5 виносів, 2 перехоплення і 1 ключову передачу.
Раніше головний тренер «ірисок» Френк Лемпард заявив, що Миколенко став невід'ємною частиною «Евертона».
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