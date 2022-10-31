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Миколенко – у числі 11 найкращих гравців туру АПЛ

Українець досяг стовідсоткового показника в найважливішому аспекті для його позиції
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
31 жовтня 18:10
Миколенко – у числі 11 найкращих гравців туру АПЛ
Віталій Миколенко / Фото - Евертон

В Англії завершився 14-й тур Прем'єр-ліги. WhoScored склав його символічну збірну.

До неї увійшов захисник «Евертона» Віталій Миколенко. У грі з «Фулгемом» (0:0) українець не дозволив супернику забити, успішно здійснив 100% спроб відбору, зробив 5 виносів, 2 перехоплення і 1 ключову передачу.

Раніше головний тренер «ірисок» Френк Лемпард заявив, що Миколенко став невід'ємною частиною «Евертона».

Сергій Стаднюк
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Віталій Міколенко Евертон Фулхем

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