Партнер Роналду по команді підсилив «Фенербахче» перед «Динамо»
Миколенко зіграє проти «Динамо». Відомо про двох нових суперників киян
Підопічні Луческу проведуть серію благодійних матчів
Фото - ФК Динамо Київ
Відомі ще два суперника «Динамо» по благодійним матчам. Про це в особистому Telegram-каналі повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За інформацією джерела, це «Ліон» і «Евертон». З французьким клубом кияни зіграють до участі у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
А, от, з «ірисками» зустріч відбудеться вже після ігор проти «Фенербахче». Відзначимо, що саме в «Евертон» з Києва взимку перебрався захисник Віталій Миколенко.
Раніше «Динамо» анонсувало два благодійних матчі зі швейцарськими клубами.
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