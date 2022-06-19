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Миколенко зіграє проти «Динамо». Відомо про двох нових суперників киян

Підопічні Луческу проведуть серію благодійних матчів
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:24
Миколенко зіграє проти «Динамо». Відомо про двох нових суперників киян
Фото - ФК Динамо Київ

Відомі ще два суперника «Динамо» по благодійним матчам. Про це в особистому Telegram-каналі повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, це «Ліон» і «Евертон». З французьким клубом кияни зіграють до участі у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

А, от, з «ірисками» зустріч відбудеться вже після ігор проти «Фенербахче». Відзначимо, що саме в «Евертон» з Києва взимку перебрався захисник Віталій Миколенко.

Раніше «Динамо» анонсувало два благодійних матчі зі швейцарськими клубами.

Сергій Стаднюк
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Теги

Віталій Міколенко Евертон Динамо Київ

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