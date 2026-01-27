Сергій Разумовський

Захисник збірної України Віталій Миколенко найближчим часом може залишити Евертон. Про це повідомляє The4thofficial.net. Переговори щодо нової угоди не просуваються, тож майбутнє українця в мерсисайдському клубі залишається невизначеним.

Евертон досі не продовжив контракт із Миколенком, який чинний до 30 червня 2026 року. За таких умов футболіст може розглядати інші варіанти та вести перемовини про потенційну співпрацю з альтернативними клубами.

Джерело зазначає, що цією ситуацією можуть скористатися турецькі гранди Галатасарай і Фенербахче. Фенербахче нібито готовий вичікувати до літа, щоб спробувати підписати українця на правах вільного агента, тоді як Галатасарай розглядає варіант негайного трансферу вже під час зимового вікна, аби випередити принципового суперника.

У цьому сезоні 26-річний Миколенко зіграв 23 матчі на клубному рівні та отримав 4 попередження. З 2022 року він провів за Евертон 145 матчів, забив 4 голи й віддав 3 асисти — це найбільша кількість ігор у його кар’єрі (для порівняння, за Динамо він відіграв 132 матчі). Transfermarkt оцінює українця в 25 млн євро.

