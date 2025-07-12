Президент Професійної футбольної ліги України Олександр Каденко прокоментував для sport.ua поточну ситуацію навколо закарпатського Минаю, який досі не визначився зі своїм майбутнім у Першій лізі.

З-поміж клубів ПФЛ така невизначеність тільки з Минаєм, який залишився без головного тренера, провідних футболістів. Проте ситуація ще не критична, пригадується, й раніше Минай вирішував кадрові питання в останній момент й все обходилося.

Я в курсі, що кілька днів тому керівництво Минаю контактувало зі своїми колегами з друголігового Ужгорода на тему обміну дивізіонами. Але містяни вирішили не форсувати подій й залишилися в Другій лізі. Представники Минаю про якісь проблеми мене не інформували, — наголосив очільник ПФЛ.

Думаю, що до кінця наступного тижня Минай повідомить — продовжить виступи в першоліговій першості чи візьме паузу й зосередиться на підготовці зміни. Якщо все ж вирішать зійти з дистанції, то згідно Регламенту їх замінить запорізький Металург, який посів 14 місце в Першій лізі, але програв в плей-оф, — підсумував Каденко.