Минай може не вийти на старт Першої ліги 25/26
У випадку зняття його місце посяде Металург Запоріжжя
38 хвилин тому
Президент Професійної футбольної ліги України Олександр Каденко прокоментував для sport.ua поточну ситуацію навколо закарпатського Минаю, який досі не визначився зі своїм майбутнім у Першій лізі.
З-поміж клубів ПФЛ така невизначеність тільки з Минаєм, який залишився без головного тренера, провідних футболістів. Проте ситуація ще не критична, пригадується, й раніше Минай вирішував кадрові питання в останній момент й все обходилося.
Я в курсі, що кілька днів тому керівництво Минаю контактувало зі своїми колегами з друголігового Ужгорода на тему обміну дивізіонами. Але містяни вирішили не форсувати подій й залишилися в Другій лізі. Представники Минаю про якісь проблеми мене не інформували, — наголосив очільник ПФЛ.
Думаю, що до кінця наступного тижня Минай повідомить — продовжить виступи в першоліговій першості чи візьме паузу й зосередиться на підготовці зміни. Якщо все ж вирішать зійти з дистанції, то згідно Регламенту їх замінить запорізький Металург, який посів 14 місце в Першій лізі, але програв в плей-оф, — підсумував Каденко.
Раніше, відбулося жеребкування календаря Першої ліги. У першому турі Минай має приймати харківський Металіст.
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