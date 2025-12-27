Сергій Разумовський

Найкращим футболістом 2025 року в Шотландії визнали півзахисника Наполі та національної збірної Скотта Мактомінея. Про це повідомила Футбольна асоціація Шотландії у своєму профілі в соцмережі X.

🏆 Scott McTominay is your @EE Scotland Men's Player of the Year for 2025 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Here's to more of the same in 2026, Scott 💪 pic.twitter.com/ZKSdoy4cRG — Scotland National Team (@ScotlandNT) December 27, 2025

Упродовж 2025 року 29-річний хавбек поповнив колекцію трофеїв на клубному рівні: разом із Наполі він став чемпіоном Італії та виграв Суперкубок країни. Важливим був і його внесок у виступи збірної –Мактоміней зіграв дев'ять матчів, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу, а Шотландія за підсумками відбору здобула путівку на чемпіонат світу.

Відзнака на батьківщині доповнила й персональне визнання в Італії: раніше Мактомінея назвали найкращим гравцем Серії A за підсумками чемпіонського сезону-2024/25 у складі Наполі. У своїй дебютній кампанії в італійському чемпіонаті він провів за неаполітанців 34 матчі, забив 12 м’ячів – зокрема й чемпіонський гол у ворота Кальярі – та зробив шість асистів.

