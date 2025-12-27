Легенда Наполі готується до повернення в Серію А
До знайомого тренера
Ексфутболіст Наполі та збірної Італії Лоренцо Інсіньє повертається у великий футбол, повідомляє TuttomercatoWEB.
Після трьох сезонів у Канаді 34-річний футболіст стане доступним після скасування трансферного бану Лаціо, що дозволить «б'янкочелесті» підписати гравця, якого вони не змогли зареєструвати минулого літа.
Угода діятиме до кінця сезону з можливістю продовження ще на один сезон.
Цей крок дозволить Інсіньє знову об'єднатися з Мауріціо Саррі, під керівництвом якого Лоренцо провів найрезультативніший період своєї кар'єри у Пескарі та Наполі.
Хоча залишаються питання щодо його ігрової форми після досвіду в MLS, Лаціо розглядає цю угоду як можливість з низьким ризиком додати досвіду та креативності без великих витрат.