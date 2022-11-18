Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови
МЮ почав вживати заходів у відповідь на інтерв'ю Роналду. Конкретики не буде, поки процес не буде завершений
Португалець відзначився різкими висловлюваннями на адресу тренера і керівництва
18 листопада 16:21
Кріштіану Роналду / Фото - Getty Images
У «Манчестер Юнайтед» офіційно відреагували на скандальне інтерв'ю нападника Кріштіану Роналду. Клуб почав вживати заходів у відповідь, але поки не оголошує, яких саме.
Клуб сьогодні вранці зробив відповідні кроки у відповідь на недавнє інтерв'ю Кріштіану Роналду. Ми не даватимемо подальших коментарів доти, доки цей процес не завершиться..
Раніше Роналду заявив, що давати грати по три хвилини для нього – неповага.
Коментарі 0