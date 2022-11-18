Роналду: «Не кажіть мені, що я, топ-гравець, буду грати 3 хвилини, це неповага»

Португалець знову розповів про свій конфлікт в МЮ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду знову розповів, чому у нього виник конфлікт з головним тренером команди Еріком Тен Гагом. Його цитує Manchester Evening News.

«Критика Гаррі Невілла? Вони не бачать всієї картини, чому я так відреагував. За лаштунками мене, ймовірно, спровокували. Не кажіть мені, що топ гравці, ключові футболісти гратимуть 3 хвилини. Це було неприйнятно, це неповага. Я вибачився перед партнерами в пості в Інстаграмі. Вони знали, що я відчував, і я вибачився перед ними. Якщо ви не поважаєте мене, то я не поважаю вас».

Раніше Роналду підтвердив, що влітку у нього була пропозиція від клубу з Катару.