Павло Василенко

Німецький нападник Томас Мюллер залишить Баварію після Клубного чемпіонату світу. Як повідомляє Bild, досвідчений гравець наближається до нового клубу.

Німець виступав за мюнхенську команду протягом усієї своєї кар'єри. Однак Баварія не запропонувала йому нового контракту.

Угода була продовжена лише на час проведення Клубного чемпіонату світу. У чвертьфіналі турніру мюнхенська команда зустрінеться з ПСЖ у суботу.

Якщо вони програють, то це буде останній матч Мюллера за Баварію. Після турніру гравець має змінити обстановку.

Як повідомляє Bild, все більше вказує на перехід досвідченого гравця в МЛС. Конкретну пропозицію зробив ФК Лос-Анджелес.

В американському клубі Мюллер замінить Олів'є Жиру, який повертається до Франції. Мюллера чекає контракт із доходом у чотири мільйони євро на рік.

Німець готовий прийняти цю пропозицію. Проте остаточне рішення він ухвалить лише після останнього матчу Баварії на Клубному чемпіонаті світу.