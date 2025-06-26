Мюллер розповів, де може продовжити кар'єру після КЧС-2025
Форвард Баварії залишить мюнхенський клуб
близько 3 годин тому
Форвард мюнхенської Баварії Томас Мюллер прокоментував чутки про можливий трансфер до одного з клубів МЛС.
Є ймовірність, що я продовжу кар'єру в одному з клубів МЛС. Але перед цим потрібно все хорошенько зважити. Зараз я зосереджений на Клубному чемпіонаті світу. Не виключаю, що ведуться перемовини, але для мене зараз у пріоритеті турнір. Поки що я нікуди не поспішаю, – наводить слова футболіста портал Goal.com.
35-річний Мюллер виступає за Баварію з 2009 року та є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів. Після завершення КЧС-2025 легендарний нападник залишить мюнхенську команду.
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