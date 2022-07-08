На ЧС-2022 в Катарі фанати не зможуть вживати алкоголь на стадіонах

Організатори мундіалю знайшли кілька альтернативних варіантів

На ЧС-2022 в Катарі фанати не зможуть вживати алкоголь на стадіонах, повідомляє Reuters.

Все через заборону в Катарі вживати будь-які види алкоголю в громадських місцях.

Проте, біля стадіонів будуть організовані особливі фан-зони, де можна буде вживати алкоголь.

Раніше повідомлялося, що фанати збірної Німеччини хочуть бойкотувати ЧС-2022 зокрема через це правила, а також інших проблем Катару.