Вінгер Динамо Владислав Кабаєв висловився щодо потенційних змін у грі за головного тренера Ігоря Костюка та конкуренції з молодими виконавцями.

Я не скажу, що за Костюка багато кардинально змінилося. Якби тренер прийшов під час сезону і змінив усе кардинально, нам було б тяжко і ми не змогли б зловити цю гру. Тож зараз на зборах, думаю, вже буде мінятися більш кардинально. У нас було може два-три тижні, місяць, щоб якісь моменти виправити. У мене змінилися функції. Я не те що не грав у такий футбол, але треба звикати, треба час.

Тож хто швидше буде пристосовуватися до цих вимог тренера, той і буде грати. У нас був діалог з тренером, я його почув і я розумію, що він від мене вимагає. Тож на зборах треба це показувати.

Конкуренція з молоддю? Ви знаєте, минулого чи позаминулого року, коли приходив Брагару, теж молодий, мене теж питали: «Готовий?» Та готовий, я вже не перший рік у футболі, не перший рік у Динамо. Я бачу цих хлопців, вони мені передають силу, тож я сподіваюся, що я їм буду робити цю конкуренцію.

В Динамо завжди буде конкуренція, не будеш показувати гру – прийде хтось інший. Тож я дуже підтримую Бодю Редушка, мого конкурента. Не знаю, Самба Діалло буде чи не буде. Це талановиті хлопці, але я ж своє місце не прийшов віддати чи подарувати. Тож хай доводять, що вони здатні грати в основі, а я зі свого боку робитиму все залежне.