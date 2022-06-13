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На матч Україна – Ірландія призначена турецька бригада арбітрів
Алі Палабійік буде головним суддею
10:24
Алі Палабійік
За інформацією офіційного сайту UEFA, На матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй Україна – Ірландія відпрацює турецька бригада арбітрів.
Головний суддя: Алі Палабійік (Туреччина)
Асистенти: Шеркан Олгюнкан і Джейхун Сесігюзел (обидва - Туреччина)
Четвертий арбітр: Гюсеін Гечек (Туреччина)
Відеопомічник рефері: Метт Калкаван (Туреччина)
Асистент відеопомічника рефері: Абдулла Езкара (Туреччина)
Нагадаємо, матч Україна – Ірландія пройде 14 червня в Польщі. Початок - 21:45.
Відзначимо, що в таборі збірної Ірландії кадрові втрати перед матчем з Україною.